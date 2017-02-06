﻿鄭容和難忘 霆鋒親授刀功

謝霆鋒與韓國人氣樂隊CNBLUE主音鄭容和主演電影《決戰食神》將於周五上映，兩位主角日前齊亮相TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》暢談拍攝感受。談到拍攝難處時，霆鋒坦言：「溝通係難，亦可以話唔係，的確我講乜嘢佢唔明，但係我哋冇一次係因為語言障礙而NG，就算三頁紙，好長嘅對白，我哋都冇錯過，我都覺得好神奇！」



霆鋒又大讚容和好勤力，兩人首日見面時，對方正在練刀法；容和表示沒有入廚經驗，「諗過可能會有困難，拍攝前落咗好多苦功去練刀法，大家都好照顧我，霆鋒亦教咗我好多，所以拍得好順利好放心。」兩人又表示希望將來可在音樂方面合作。







