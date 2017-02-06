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﻿裕美回復單身：幾鍾意黃子恆

2017-02-06 列印
■裕美自稱享受單身生活。
■黃子恆劇接劇，工作忙碌。資料圖片
■林思浩曾拍片呻「被離婚」。資料圖片
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　　裕美曾被《東周刊》踢爆背夫搭上黃子恆，她前晚出席電影《52Hz I Iove you》首映禮時，透露已跟前夫林思浩辦妥離婚手續，現在很享受單身生活。

　　問到回復單身，會否有機會跟黃子恆復合？裕美稱：「暫時冇，我哋有唔同嘅信仰，所以希望將來另一半係有共同目標同信仰。（你是否還喜歡對方？）唔知點答，但我幾鍾意呢個朋友，對佢冇惡意，亦冇唔喜歡成份。」裕美續表示知悉黃子恆近日有兩套新劇出街，很恭喜他，問到和對方有否聯絡？她則謂新年有祝福對方。



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