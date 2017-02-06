﻿DaDa努力賺錢買大屋

陳靜（DaDa）、鄧洢玲（阿旦）昨齊穿上低胸裝出席ViuTV節目《晚吹》記者會，DaDa的家姐和姨甥女也到場支持。DaDa表示新年幫家姐湊女，自認是熟手保母，也恨生BB，單身的她希望今年覓得好姻緣。她又透露已搬回與家人同住達半年，對可食住家飯、飲靚湯感好溫馨，也要努力賺錢盼可買大屋一齊生活，又希望將來另一半會幫手照顧家人。笑問會否去相睇？DaDa笑言「過兩年先」。



阿旦則透露主持節目後增進性知識，自言或因之前性知識太差留不住另一半，瞞着她去偷食，如將來拍拖另一半應感到幸福。