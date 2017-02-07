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﻿木村拓哉新片孤身決戰300人

2017-02-07 列印
　　木村拓哉主演、三池崇史執導日本古裝電影《無限之住人》昨日推出新預告片，可見片中擁不死身的木村，要一個打300個對手，場面認真誇張！

  日本殿堂級組合SMAP解散後，成員之一的木村推出新劇《A Life》雖有松山研一、淺野忠信等大卡士及索女菜菜緒拱照，但該劇開播後收視未如理想，前晚的第4集收視比上集再跌1.6%至12.3%，再跌的話就勢被前隊友草彅剛新劇《謊言戰爭》或吉高由里子的《東京白日夢女孩》追上！未知木村能否憑《無限》的氣勢，力挽頹勢！





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