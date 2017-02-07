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﻿女團Rev.from DVL解散 「千年一遇」橋本道歉

2017-02-07 列印
■橋本被封為「千年一遇美少女」。
■Rev.from DVL只有橋本（前排中）成功走紅！
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　　被封為「千年一遇美少女」的橋本環奈在娛圈發展順利，但她出身的日本福岡地區女子組合Rev.from DVL其他成員卻未受惠，該組合出道3年以來，10位成員只有橋本得以走紅，其他成員知名度一直欠佳，昨日終宣佈會在下月底解散！

　　橋本其後亦在網誌談到解散的消息，並向該組合的Fans道歉，更稱自己上年沒參與過該組合的工作，亦感謝其他成員的諒解和支持，橋本力言成員間一直互相信賴，似要打破內部不和的傳聞。橋本最近為新片《春與夏》宣傳，被指發福不少，有網民指她有「麒麟臂」，更有人笑她「豚化」變成小豬呢！另外，組成5年的韓國女團SPICA亦在昨日宣佈解散！

圖：資料圖片
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