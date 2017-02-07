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﻿傳拒黑客勒索 碧咸遭揭臭史

2017-02-07 列印
■碧咸和老婆多年來都是傳媒焦點。
■甚痛錫愛女的碧咸，亦被指極力經營好男人形象。
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　　英國前國腳、「萬人迷」碧咸日前被黑客公開私人電郵內容，指他做慈善是為博得皇室封爵，又因不獲封爵而鬧爆評委。碧咸前日坦承有發過有關電郵，曾因「火遮眼」而說晦氣話，但強調有關電郵內容曾被修改。

  英國《鏡報》昨爆料指，有黑客去年勒索碧咸100萬歐羅（約834萬港元）以換取不公開有關電郵，但碧咸方面拒絕付款並報警求助，黑客事隔一年就公開有關電郵「臭史」。

　　另外，碧咸曾上BBC名嘴Graham Norton的清談節目，被指曾要求電視台支付天價私人飛機費用，好讓他能在該節目後盡快去欣賞兒子踢足球！

圖：資料圖片

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