《裸》的封套則找來曾合作過的著名攝影師陳漫操刀，今次就特別凸顯Sammi的自信和女人味！Sammi稍後亦會親抵寶島，一方面宣傳與張孝全合作的愛情電影《合約男女》，另一方面當然是跟當地歌迷分享她的新EP！
情人節出新碟 Sammi展露女人味
《裸》的封套則找來曾合作過的著名攝影師陳漫操刀，今次就特別凸顯Sammi的自信和女人味！Sammi稍後亦會親抵寶島，一方面宣傳與張孝全合作的愛情電影《合約男女》，另一方面當然是跟當地歌迷分享她的新EP！
化妝名師助陣 社交平台開通 林鄭形象戰升級
特首選舉網絡戰白熱化，曾表明無意開設社交平台的特首參選人林鄭月娥，昨日趁另一參選人曾俊華宣佈參選政綱之際出招，開設「林鄭辦公室」為名的專頁台，短短三小時內吸引近六千三百多人讚好。林鄭在專頁內大打親民形...
2017-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
台學生店員擋搶匪 遭砍三刀劈頭斷掌
台灣新北市便利店周日深夜發生搶劫斬人案，閉路電視拍得十七歲陳姓少年戴口罩持刀打劫，同樣是十七歲、任兼職店員的丁姓高中生反抗時捱斬三刀，其左手手掌幾乎被斬斷。陳男事敗棄刀逃去，其後因傷勢太重被家人送院，於昨凌晨在醫院被警方拘捕，並承認因缺錢而犯案，一度命危的丁男經過十三小時的手術，昨午終成功駁回斷掌。 從便利店閉路電視可見，身穿黑衣陳男衝向櫃台，遭到店員丁男反抗，二人拉扯期間，陳男突然從身上抽出一把西瓜刀，向丁男的頭、胸和手臂各斬一刀，其左手手掌幾乎被斬斷，但丁男見陳男欲打開收銀機，仍拖着斷手上前阻止，惟因失血過多而不支倒地，陳男見事敗棄刀逃去，警方事後在附近檢獲該刀。...
2017-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
札幌雪祭 PPAP冰雕好盞鬼
日本北海道著名祭典活動札幌雪祭昨日起正式登場！為期一周的札幌雪祭在三個會場包括大通公園、薄野及圓頂會場（Tsudome），共展出一百九十七座冰雪雕像。大通公園中較矚目的冰雕有台北賓館冰雕、電影《星球大...
2017-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
大型屋苑錄外區客承接個案
據星島地產網報道，香港置業高級營業經理趙美霞表示，荔枝角美孚新邨7期座低層B室，原則一房間隔，後改二房間隔，向東北望，實用面積約467方呎，以595萬元易手，實用呎價約12741元，買家為外區客，心儀...
2017-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
金融股延續升勢 能源股疲軟 杜指窄幅上落
美股周一早段續升乏力，杜指窄幅上落，曾回吐近70點，險守2萬點關口。投資者觀望陸續出爐的公司季度業績，但對白宮新政策可能引發的爭議仍存在憂慮。油價先升後軟，亦拖累能源股表現。 杜瓊斯工業平均指數曾見20071.41點，較上周五跌0.05點；納斯達克指數早段曾見5661.14點，跌5.62點。滙控美國預託證價格曾見66.21點，較香港收市價跌0.14元；中移動美國預託證價格曾見88.5元，較香港收市價升0.3元。 到今晨四時杜指收報20043點，跌27點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見66.41元，較香港收市價升0.06元；中移（941）美國預託證券見88...
2017-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
巴塞去馬
巴塞隆拿在上周西班牙盃四強首回合，作客2:1力克馬德里體育會，惟教練安歷基仍不敢掉以輕心，在剛輪西甲安排部份主力輪換，留力今晚次回合回師主場搏殺。再者，牀單軍團近年到訪魯營球場幾近全軍覆沒，主勝可取。 （香港時間周三凌晨4:00開賽） 首回合巴塞憑美斯和蘇亞雷斯各入一球以2:1挫馬體會，球隊就算手握兩球作客入球優勢，安基歷依然不敢怠慢，在三日前西甲主場3:0勝畢爾包時，讓蘇亞雷斯、馬斯真蘭奴和佐迪艾巴等主力先任後備，靈魂人物美斯亦提早退下火線，留力迎接今晚次回合賽事。這名西班牙籍主帥謹慎道︰「對方在次回合必會傾巢出擊，今仗必然是一場硬仗，因此即使取得兩個作客入球，亦...
2017-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
日本環球影城 投入動漫新玩法
日本環球影城剛宣佈將開設全球首個任天堂主題樂園「SUPER NINTENDO WORLD」，全球動漫迷翹首以待。適逢影城十五周年，便率先推出「Universal Cool Japan」活動，以超強動漫...
2017-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
足本直擊 男友發酒癲周街嗌 爆肌仔當街跪拜Coffee
34D靚Body的瑜伽教練林芊妤（Coffee），早前自爆有個拍拖一年、視為結婚對象的澳洲籍有米爆肌男友Weng。但日前晚上，呢對熱戀男女在中環蘭桂坊上演真人騷。據悉二人當晚夜蒲，大隻仔飲大兩杯發酒癲...
2017-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——新話事人要推教育新思維
下屆特首選舉漸趨白熱化，各參選人陸續公佈政綱，其中教育政策備受關注，一方面反映近年教育政策頻密改變，負評如潮，家長、學生和教師甚多詬病；另方面教育事業培養人才，與香港未來的競爭力息息相關，不容有失。無論誰人接任下屆特首，都必須推動教育新思維，帶來正面變革。 參選人林鄭月娥稍後公佈政綱，但她日前會見教育界選委時強調，教育將會是她的施政重點之一，又認為教育要有新思維，亦要全面檢視制度，希望能創造穩定的教育環境。 另一參選人曾俊華已公佈教育政綱，提出取消TSA或稱BCA的全港系統評估，以阻止操練風氣的蔓延，可說回應了家長、學生和學校的關注。 參選人葉劉淑儀亦有同樣思路，她提議改良...
2017-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
閘中尋寶——利必達前後俱備
第三場四班千二米，「利必達」早於上季試閘時已顯露不俗速度，季尾跑過兩仗落第，惟表現不算太差，其中跑谷草短途一仗後追悅目。今季初一直疏操，至十二月中才稍作快工夫，上月中試一○五○米泥閘，一如上季所見般前...
2017-02-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6