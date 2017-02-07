 Advertisement
  • 2017年2月7日 星期二
  • 17º
  • 77%
熱門： 魯芬曾俊華林鄭月娥古天樂劉德華

日報新聞 > 娛樂

﻿情人節出新碟　Sammi展露女人味

2017-02-07 列印
■Sammi用心擺甫士拍攝封套相片。
■Sammi和陳漫興奮擁抱！
Previous Next

　　相隔7年沒有推出國語唱片的鄭秀文（Sammi），全新EP《裸》將於下周情人節面世。為嘗試不同風格，她向港、台及歐洲各地音樂人收集Demo，在不知情下揀歌，選上多位天王天后御用製作人倪子岡兩首作品。Sammi和他從未合作過，但互相信任，錄製效果出奇地滿意，她亦與「金曲歌王」蕭煌奇、王梓軒和網絡歌手謝芊彤等合作。

　　《裸》的封套則找來曾合作過的著名攝影師陳漫操刀，今次就特別凸顯Sammi的自信和女人味！Sammi稍後亦會親抵寶島，一方面宣傳與張孝全合作的愛情電影《合約男女》，另一方面當然是跟當地歌迷分享她的新EP！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd