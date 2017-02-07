﻿惡女形象深入民心 63歲魯芬肺衰竭安詳離世

資深藝人魯芬憑參演《女子監獄》中「山東婆」一角、《九品芝麻官》中的「烈火奶奶」等惡女和搞笑角色，均令觀眾留下深刻印象，惟昨日凌晨因皮肌炎導致肺部衰竭病逝，享年63歲。個性樂天的魯芬一生廣結善緣，於患病的十個月間以笑力抗病魔，也希望「遺笑人間」！



魯芬（原名張偉芬）日前被指因皮肌炎致免疫系統出問題須留院治療，雖然她當時曾以短訊報平安，但昨日凌晨終因皮肌炎導致肺部衰竭，在博愛醫院撒手塵寰，終年63歲。魯芬的家人昨發聲明透露魯芬死訊，指她在親友陪同下安詳離世，而她患病的十個月中一直勇敢及樂觀積極對抗病魔，喪禮詳情將於稍後公佈。



魯芬侄女阿Ling昨午表示，魯芬於年三十早上再度入院，當時情況不算良好，但意識清醒，及至大年初三病情轉差。她稱魯芬不想朋友擔心，故一直未有對外公佈病情。家人其後又透過魯芬的社交網撰千字文悼念，並詳述其抗病經過：「您常常希望痊瘉後可以走出來分享經歷，鼓勵患者積極面對不要放棄……我想，這個也是她的心願之一。」文章結尾稱希望魯芬的燦爛笑容及洪亮笑聲永留大家心中，並感謝一眾醫護人員的照顧，願她一路好走。



魯芬於88年演出電影《女子監獄》，憑蝦蝦霸霸的囚犯「山東婆」一角奠定「銀壇惡婆」地位，其後如《九品芝麻官》的「烈火奶奶」、《整蠱專家》的「大白鯊」等均是飾演「惡雞乸」。曾跟魯芬合拍《女》片的鄭裕玲，昨於電台節目大讚對方當年處女下海拍戲，但演出時入型入格，又謂「永遠好得人驚嘅演員，其實個人都好好……希望大家永遠記得魯芬。」



本報記者 圖：資料圖片