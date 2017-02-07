﻿足本直擊 男友發酒癲周街嗌 爆肌仔當街跪拜Coffee

34D靚Body的瑜伽教練林芊妤（Coffee），早前自爆有個拍拖一年、視為結婚對象的澳洲籍有米爆肌男友Weng。但日前晚上，呢對熱戀男女在中環蘭桂坊上演真人騷。據悉二人當晚夜蒲，大隻仔飲大兩杯發酒癲，食消夜時激嬲女友，搞到Coffee拂袖而去。為「哎番」女友，肌男更在大街大巷周街嗌，搞到索女勁尷尬。其間，大隻Weng更雙手合十，激到兩度單膝跪地，求女友原諒！玩到咁大，Coffee乜都心軟啦，最終齊返愛巢。嘩！足本片堅好睇，快啲買包花生睇POPnews啦！ 採訪 ︰ 李權威、李維隆



27歲的爆乳Coffee先後跟港男羅天宇、江湖猛人「上海仔」郭永鴻及半億有米闊少梁耀鵬（Jeff）等傳緋聞。原來真命天子，係手瓜起的有米ABC男友Weng。日前凌晨十二時許，熱戀男女在中環蘭桂坊夜蒲後去茶記食消夜。穿上薄衫短裙長boots晒大髀仔的Coffee，同男友在茶記開火。Coffee因不滿男友發酒癲，突然放低雙筷走咗去。男友見狀，馬上埋單追出補鑊。兩人捉迷藏十分鐘，女友終於肯現身。



男友激動咆哮



餘怒未消的Coffee繞埋手黑面企街，男友即溫柔除下外套畀女友送暖，隨即不停「又冧又o氹」，惜女友唔領情。兩人企街講數，曾短暫和解，但未幾又嘈交，呢次Coffee愈講愈忟憎，似對男友極度不滿，任對方費唇舌，她都擰歪面。此時，大隻Weng知衰，雙手合十不停求女友原諒。點知Coffee仍企硬，男友借醉大吵大鬧，登時大大聲連講幾聲「Sorry」，再單膝跪地，望女友心軟。豈料Coffee睇見眼冤，扯火掟番件褸畀仔，即急步行。Weng再次發威，緊追上前又合十雙手，忽然大嗌「Oh」一聲大聲拍幾吓手，再嚟多次突襲跪拜，Coffee見狀拋下一句「黐線」然後嘴角微笑又行人。Weng見冧番女友，火速甜拖行返上環同居竇。