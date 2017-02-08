﻿奧斯卡對陣爭影后 巨肚妮妲莉愛瑪史東先禮後兵

今屆美國奧斯卡頒獎禮將於月底舉行，眾多獲提名爭獎的演員應大會邀請，在加州比華利山時間前日，齊齊出席午餐會兼拍攝大合照。兩位影后獎大熱門愛瑪史東和妮妲莉寶雯亦有碰頭，實行「先禮後兵」！



第89屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間本月27日舉行，眾多獲提名爭獎的演員，在美國加州時間前日，齊出席大會舉行的午餐會「熱身」及拍攝官方相片和大合照。



前日盛裝赴會的包括候選影后：《星聲夢裡人》的愛瑪史東、《第一夫人：積琪蓮．甘迺迪》的妮妲莉寶雯；候選影帝：愛瑪的拍檔賴恩高斯寧、《情繫海邊之城》的卡斯艾弗力等，場面非常熱鬧。懷有身孕的妮妲莉肚大如籮，並穿上矮踭鞋亮相。



同為今屆奧斯卡影后大熱門的愛瑪，則以一襲露肩裝登場，她們在場內隔着其他人並排而坐，並一起拍官方大合照，先禮後兵再爭獎！



本報記者