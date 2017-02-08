﻿希妹賣Bra默認好事近

祖雲達斯剛於周日意甲國家打吡主場一球勇挫國際米蘭後，於榜首繼續領放之餘，各賽事亦四連捷。今晚聯賽補賽作客後防弱不禁風的克羅托內，老婦人可望大勝而回。（TVB網絡電視302頻道周四凌晨1:00直播） 老婦人周日國家打吡全取三分後，領先多打一場的拿玻里六分高居榜首，今晚再下一城便有九分優勢，可進一步安心預備下周中開戰的歐聯十六強首回合。球隊各賽事四連勝期間，一對阿根廷前鋒希古恩和保羅戴巴拿各貢獻兩球，今晚可望繼續有出色的發揮。 克羅托內後防「穿窿」 除了攻力銳利之外，祖雲達斯四連勝期間只失一球，可見教練艾歷基因應傷兵問題改踢四人防線，表現亦沒有問題。這名四十九歲意大利教...

2017-02-08