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﻿希妹賣Bra默認好事近

2017-02-08 列印
  盛傳計劃下嫁同居男友渡部健的佐佐木希，昨於東京出席代言胸圍的宣傳活動，早前在廣告中示範着胸圍的她，昨日大方脫下外套晒招牌模特兒身材。今天踏入29歲的希妹被問到會否趁生日宣佈「好消息」（意指婚訊）？希妹露出笑容說：「謝謝！」就離場，疑似默認婚訊。



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