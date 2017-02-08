﻿High tea巧遇四太 林青霞賀年Look行名店

62歲的大美人林青霞，昨日相約閨密陶敏明(狄龍太太)去中環ifc撐枱腳歎茶。同場巧遇賭王四太梁安琪和友人茶敍，四太一見大美人，即過枱吹水。適逢新正頭，三位闊太不約而同穿上紅噹噹賀年服飾示人。當中以皮膚白晢的林青霞，全身紅到落腳，再加個紅色clutch，好重新年feel。



昨日，一班闊太咁啱在ifc的法國餐廳歎茶。黑超林青霞和好姊妹陶敏明，唔知夾埋定約定，全身紅噹噹，鬼咁搶眼。



二人歎茶其間，四太在鄰枱行過來打招呼。見四太人面廣，先撞見鄰枱阿太又係friend，就介紹戴帽阿太畀大美人認識，然後再企足十分鐘，同青霞姐有講有笑。



之後，大美人與紅衣閨密行去相熟名店Lanvin睇衫。邢太一入名店，即做「財神」大派利是，然後揭吓新貨就和保鏢走人。



採訪 : 李權威