 Advertisement
  • 2017年2月8日 星期三
  • 18º
  • 74%
熱門： 魯芬曾俊華林鄭月娥古天樂劉德華

日報新聞 > 娛樂

﻿甘比陪大劉 「閃現」養和

2017-02-08 列印
■大劉精神好，雙目有神。
■戴黑超的甘比小心翼翼扶丈夫落樓梯。
■大劉夫妻現身幾分鐘，就坐車離開。
Previous Next

　　早前，身家逾千億的華人置業（127）前主席劉鑾雄（大劉），將坐落尖沙咀彌敦道、約市值180億的大型商場「The ONE」贈送予妻子陳凱韻（甘比），有指甘比身家逾300億元。昨日，新春留港度歲的甘比下午4時許，在一名保鏢陪同下乘坐白色七人車現身養和。她下車後發現記者，即行入醫院內守候。約十分鐘後，穿上藍色條子睡衣加外套的大劉，與兩名保鏢乘「CC1」車牌房車抵達。同時，甘比即步出扶着手持枴杖的丈夫，在3名保鏢護駕下行上一樓。5分鐘後，一行人落樓快閃離開。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd