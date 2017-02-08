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﻿田蕊妮唔怕同老公打對台

2017-02-08 列印
■田蕊妮讚新劇對手鄭嘉穎演小男人好可愛。
■杜汶澤享受被女餵。
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　　田蕊妮昨日與鄭嘉穎出席新劇《迷》宣傳，談到老公杜汶澤同日為主持節目《杜汶澤食住上》宣傳，兩公婆「打對台」，阿田笑言撞正好日，無有怕。問她被影到與唐詩詠食飯呻足4小時，阿田謂不清楚對方和男友洪永城是否分手，只謂飯局話題乜都傾。

　　另一邊廂，杜汶澤笑言會用酒灌嘉賓爆秘聞，指鄭中基一醉好危險，只有鄭太余思敏和女兒可以收服佢。談到雷頌德太太煮意粉過冷河去鹼水味惹批評，阿澤自言十多歲開始入廚媾女，從未聽聞，希望有機會試對方廚藝。
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