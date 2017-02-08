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﻿新年食肥致凸肚 林雅詩否認有喜

2017-02-08 列印
■林雅詩偕緋聞男友馬天樂一齊澄清。
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　　林雅詩與緋聞男友兼經理人馬天樂昨日出席圍村盆菜宴，談到兩人早前被影到在嘉年華拖手，男方一直避談。問馬天樂有無追求之意？他賣口乖道：「咁靚女個個都有意思。」對於最新有指林雅詩睇婦科疑似有喜，咁啱身穿低胸桃紅色裙的她肚微凸，她澄清只係正常睇醫生並無BB，肚凸因新年食得多致肥，更謂有無BB乃天意。她又透露將執導新戲，原本打算請魯芬客串演出，對於前輩離世，感到惋惜。她說：「魯芬知我第一次執導同埋婚姻有問題，佢好鼓勵我，叫我珍惜眼前人，佢真係好好人。」
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