﻿《七月與安生》擸12提名氣勢如虹 周冬雨馬思純內訌爭金像影后

第36屆香港電影金像獎頒獎典禮將於4月9日舉行，19個獎項候選名單昨日出爐，多個候選名單均有「內訌」情況出現；曾國祥執導的電影《七月與安生》狂掃12個提名，包括周冬雨與馬思純雙雙入圍影后。《樹大招風》的林家棟與任賢齊亦齊爭影帝寶座！



去年金像影帝郭富城、最佳女配角金燕玲昨應邀為今屆香港電影金像獎揭曉入圍名單，當中以《七月與安生》最厲害，橫掃最佳導演、電影、女主角等最多、共12項提名，兩位女主角周冬雨和馬思純繼齊奪台灣金馬獎影后後，再齊獲提名爭后，與《幸運是我》的惠英紅、《大手牽小手》的鮑起靜及《北京遇上西雅圖之不二情書》的湯唯齊爭奪影后寶座。周冬雨和馬思純獲悉喜訊後均覺得幸運且感恩。正在台灣拍戲的小紅姐則喜見得到認同，「知道（提名）消息後情緒好波動，又開心又諗起媽咪，當晚會扮靚靚出席盛會。」



家棟余文樂爭帝



最佳男主角方面亦出現「內訌」場面，林家棟與任賢齊雙雙憑《樹大招風》入圍，兩人將與《寒戰Ⅱ》的梁家輝、《一念無明》的余文樂和《脫皮爸爸》的吳鎮宇角逐影帝寶座。家棟表示無論結果如何，有提名已證明過去的努力沒白費。小齊則很意外獲提名，亦看好家棟得獎。至於余文樂為獲提名感開心，也收到很多朋友的祝福。



至於吳業坤憑《幸運是我》提名最佳新人獎，他坦言「絕對沒有信心」，不過盼屆時能與眾影帝集郵。另外，城城今年未獲提名，他不感失望，笑言會繼續努力，也感謝女友方媛體諒他工作處境。



第36屆香港電影金像獎頒獎典禮



（部份）提名名單



最佳男主角：



任賢齊《樹大招風》



林家棟《樹大招風》



吳鎮宇《脫皮爸爸》



梁家輝《寒戰Ⅱ》



余文樂《一念無明》



最佳女主角：



周冬雨《七月與安生》



馬思純《七月與安生》



鮑起靜《大手牽小手》



湯唯《北京遇上西雅圖之不二情書》



惠英紅《幸運是我》



最佳電影：



《七月與安生》



《美人魚》



《寒戰Ⅱ》



《樹大招風》



《點五步》



最佳導演：



周星馳《美人魚》



黃進《一念無明》



曾國祥《七月與安生》



杜琪峯《三人行》



許學文、歐文傑、黃偉傑《樹大招風》



本報記者