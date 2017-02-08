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﻿《七月與安生》擸12提名氣勢如虹 周冬雨馬思純內訌爭金像影后

2017-02-08 列印
■馬思純（左）、周冬雨齊爭影后，未知會否再次齊奪獎。
■《一念無明》的余文樂有份爭帝，志偉（右）則入圍配角獎。
■梁家輝（右）憑《寒戰Ⅱ》問鼎影帝。
■小齊（左）和家棟同憑《樹大招風》爭影帝。
■城城昨負責揭曉各獎入圍名單。
■小紅姐於《幸》片演腦退化病人。
■《點五步》劇照
■小齊（右二）於《樹》片扮大賊。
■《樹大招風》劇照
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　　第36屆香港電影金像獎頒獎典禮將於4月9日舉行，19個獎項候選名單昨日出爐，多個候選名單均有「內訌」情況出現；曾國祥執導的電影《七月與安生》狂掃12個提名，包括周冬雨與馬思純雙雙入圍影后。《樹大招風》的林家棟與任賢齊亦齊爭影帝寶座！

　　去年金像影帝郭富城、最佳女配角金燕玲昨應邀為今屆香港電影金像獎揭曉入圍名單，當中以《七月與安生》最厲害，橫掃最佳導演、電影、女主角等最多、共12項提名，兩位女主角周冬雨和馬思純繼齊奪台灣金馬獎影后後，再齊獲提名爭后，與《幸運是我》的惠英紅、《大手牽小手》的鮑起靜及《北京遇上西雅圖之不二情書》的湯唯齊爭奪影后寶座。周冬雨和馬思純獲悉喜訊後均覺得幸運且感恩。正在台灣拍戲的小紅姐則喜見得到認同，「知道（提名）消息後情緒好波動，又開心又諗起媽咪，當晚會扮靚靚出席盛會。」

家棟余文樂爭帝

　　最佳男主角方面亦出現「內訌」場面，林家棟與任賢齊雙雙憑《樹大招風》入圍，兩人將與《寒戰Ⅱ》的梁家輝、《一念無明》的余文樂和《脫皮爸爸》的吳鎮宇角逐影帝寶座。家棟表示無論結果如何，有提名已證明過去的努力沒白費。小齊則很意外獲提名，亦看好家棟得獎。至於余文樂為獲提名感開心，也收到很多朋友的祝福。

　　至於吳業坤憑《幸運是我》提名最佳新人獎，他坦言「絕對沒有信心」，不過盼屆時能與眾影帝集郵。另外，城城今年未獲提名，他不感失望，笑言會繼續努力，也感謝女友方媛體諒他工作處境。

第36屆香港電影金像獎頒獎典禮

（部份）提名名單

最佳男主角：

任賢齊《樹大招風》

林家棟《樹大招風》

吳鎮宇《脫皮爸爸》

梁家輝《寒戰Ⅱ》

余文樂《一念無明》

最佳女主角：

周冬雨《七月與安生》

馬思純《七月與安生》

鮑起靜《大手牽小手》

湯唯《北京遇上西雅圖之不二情書》

惠英紅《幸運是我》

最佳電影：

《七月與安生》

《美人魚》

《寒戰Ⅱ》

《樹大招風》

《點五步》

最佳導演：

周星馳《美人魚》

黃進《一念無明》

曾國祥《七月與安生》

杜琪峯《三人行》

許學文、歐文傑、黃偉傑《樹大招風》

本報記者
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