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﻿星爺攬4提名 問鼎最佳導演

2017-02-08 列印
■星爺執導的《美人魚》票房大賣。資料圖片
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　　周星馳近年專注幕後發展，演而則導之餘，更涉獵劇本創作，由他監導的電影《美人魚》獲八項提名，當中星爺個人更包攬四項提名，包括「最佳導演」、「最佳編劇」、「最佳電影」及「最佳原創電影歌曲」，成為今屆提名的大贏家；最令人驚喜的可說是星爺作曲填詞的《美人魚》主題曲《無敵》入圍「最佳原創電影歌曲」，足見他百足咁多爪！
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