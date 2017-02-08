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﻿金燕玲有望冧莊女配獎

2017-02-08 列印
■金燕玲憑《一》片再爭女配角獎。
■廖子妤（左）欣喜入圍爭獎。
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　　金燕玲去屆憑《踏血尋梅》獲頒最佳女配角獎，今屆憑《一念無明》再度入圍女配角提名，與同片的方皓玟、《骨妹》的廖子妤等爭獎。金燕玲坦言不敢寄望再冧莊，也最怕聽到「大熱」兩個字。廖子妤則喜極而泣道：「我哋大家努力都被看見，真係一件好感恩嘅事！」有份角逐男配角獎的曾志偉坦言，希望與獲提名最佳導演、新晉導演獎的兒子曾國祥一齊攞獎！

　　另外，談到好友魯芬前日病逝，志偉眼濕濕透露：「佢份人好有義氣，外表巴巴閉閉但心地善良……好難過！」
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