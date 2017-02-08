﻿雞年娛圈喜事多 Kelly有喜 劉華攞獎 李丞責：動作片當道

踏入雞年，香港的政治經濟局勢令人擔心，蜚聲國際的玄學博士李丞責師傅坦言金融樓巿各方面都會出現調整，宜在第三季尾出手尋寶，至於娛樂圈發展，因丁酉雞年雙春兼閏月，娛樂圈喜事重重，同時又會是非不斷，他說：「因『太歲』在西位，故今年娛樂圈是非特別多，電影以打鬥、戰爭、動作佔優勢，有關宗教鬼神的電影亦可能殺出血路；至於娛樂圈當旺條件，因今年東位、東北位、東南位偏旺，但凡名字上有草花頭的人都會旺桃花、木字邊的人會搵到好多錢，而石字邊、山字邊或姓黃的人會較多名氣和獲獎機會。雖然狗、鼠、雞、兔犯太歲，但因『九指』桃花星在東南，加上肖雞的王菲又是草花字頭，今年會旺上加旺，肖猴的謝霆鋒宜小心別挑戰高危事情，肖狗的蔡卓妍須小心開車，肖鼠的陳慧琳有機會添丁，肖牛的劉德華有望攞獎。」採訪：彭子僖 攝影：梁比利



說到雞年香港運勢，李丞責師傅指，香港在二○○四年至二○二三年行「八運」，「八運」屬土，有利醫療、醫藥、教育、兒童、資訊、保險、地產等行業，但因香港位處中國南面屬火，每逢天干地支屬火熱的年份，運程都會有點反覆，「二○一七年需要堅守，尤其第二季和第三季，經濟反覆程度非常驚人，如是積極的人亦可在這兩三個月內尋找低位出手，待二○一八狗年重整反彈，緊接將有三年上升軌。」師傅更提示大家要慎防禽流感、豬流感等上呼吸道傳染病再度爆發；投資置業方面，因今年『一白』入中，代表旅遊、交通、飲品、航空條件受困，投資相關板塊要留意。



動作電影主導



提到丁酉雞年娛樂圈運勢，李丞責師傅指，「太歲」在西位，故今年是非特別多，「整體娛樂圈今年係競爭和爆發性一年，電影以打鬥、戰爭、動作為主導，宗教、鬼神有關的電影亦會殺出血路；因東位、東北位、東南位偏旺，凡名字上有草花頭、木字邊都係當旺名字，有石字邊、山字邊或姓黃的人會較多名氣和獲獎機會，但要留意，今年太歲唐傑又名子文，名字上有『子』和『文』的人會較多是非。」



至於桃花年加上雙春兼閏月，李丞責師傅表示娛樂圈將會喜事重重，「十二生肖中，以雞、鼠、兔、馬最旺桃花，而當中以雞為最旺，如欲找尋伴侶或未有好際遇的人，今年可落足心機；肖雞的王菲今年有『文昌』入宮，『文昌』在東北，代表會有攞獎、榮譽加許的條件，加上『菲』字係草花頭，本命年會旺上又旺桃花。至於肖猴的謝霆鋒今年有『亡神』星出現，別挑戰高危動作，亦因『陌越』星出現，或許會有機會挑戰新環境；兩者來說，雞年和狗年有三合條件，今個雞年兩人感情會再昇華。」



李嘉欣易得罪人



肖狗、鼠、雞、兔犯太歲，李丞責師傅指肖狗的蔡卓妍（阿Sa）和李嘉欣，今年在言語上容易被人誤會，亦要小心六親關係出現緊張；肖鼠的陳慧琳因有「太陰」和「天喜」星同時入命，所以今年有機會添丁，但要要小心捲入財務糾紛，「因有『貫索』和『勾神』星出現，容易有財務糾紛或一些財務瓜葛，如今年打算創業，可能未係時候，或者要小心處理財務問題，甚至做中間人、介紹人、擔保人就要特別小心惹麻煩。」至於肖兔的甄子丹和方中信今年做事會一波三折，宜把目標和距離拉近一點，「因有『災煞』星，拍戲時要小心容易遇上水火之險；可跟傳統攝太歲，又或佩戴吉祥物，兔本來戴狗形吉祥物，但狗本身今年都犯太歲，所以可戴龍形吉祥物，龍雞相配，可趨吉避凶。」提到好友劉德華，李丞責師傅指肖牛的劉華今年有機會惹官非，「有『三台』星，代表頒獎台或位列三公的意思，事業上、名譽上會有增長；有『天解』星，能解決好多人事問題或工作上的變化；因有『官符』和『五鬼』星，要注意是非和合同上的爭拗，或是申報上容易出現人際不協調，容易引致官非口舌。」