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﻿《師任堂》再剪輯 加快劇情節奏

2017-02-09 列印
■愛姐多幅《師任堂》花絮照片曝光。
■愛姐擺出單眼甫士賣萌。
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  李英愛和宋承憲合演韓劇《師任堂，光之日記》收視下滑，上周四播出第四集下挫至12.3%，被南宮民主演的《金科長》搶去同一時段收視冠軍位置。《師任堂》製作公司有見及此，昨日宣佈為了應對收視下滑的情況，他們近日會重新剪輯《師任堂》，加快劇情節奏，希望能收復失地！劇組昨日亦公開新一批劇照及花絮相片，可見有愛姐單眼、擺出心形手勢等賣萌甫士，亦有愛姐和小演員抱抱的鏡頭，可見身為人母的愛姐母愛滿瀉！

  另外，上月底宣佈停播7星期的韓國綜藝節目《無限挑戰》，原本播出的周六晚6時半至8時時段，廣告收益被指大跌逾50%，損失高達20億韓圜（逾1,300萬港元）。
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