﻿文根英右臂三度開刀未斷尾

韓國女星文根英早前忙於舞台劇《羅密歐與茱麗葉》期間，上周四因右臂劇痛入院接受手術，並被診斷出患上病况惡化的話或要截肢的「急性腔室症候群」，她的事務所昨日透露，文根英前日已接受了第三次手術，她「正在康復中，狀態在逐漸好轉，但未來恐需要再動刀」，經與舞台劇製作公司商量後，決定取消大邱及安東的演出，並向粉絲致歉。



不少粉絲昨日紛在文根英的社交網站留言打氣！文根英早在上周三已感到右臂劇痛但仍強忍，翌日早上才求醫，當日即接受第一次手術，上周六接受第二次手術。有指文根英當時繼續諱疾忌醫延誤入院時機，就有截肢之險！







