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﻿李佳芯王浩信濕身舞凍到震

2017-02-09 列印
■李佳芯與王浩信冒寒風拍跳舞戲。
■陳凱琳和龔嘉欣合作愉快。
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  李佳芯與王浩信前晚於香港大會堂外為無線新劇《踩過界》拍攝一場雨中浪漫跳舞戲，不過前晚氣溫只得16度還刮起大風，凍得兩人於鏡頭後騰騰震！王浩信透露開拍前，有工作人員提醒他做好保暖措施，惟他怕包了保鮮紙後會影響跳舞而作罷。李佳芯則表示有包保鮮紙，還笑言：「因為條裙係Deep V，我終於feel到自己條（事業）線，當啲水直落嘅時候感受好深！」

  另外，陳凱琳、龔嘉欣等昨出席另一新劇《平安谷‧逐個捉》拜神儀式，凱琳情人節當天要開工，望在13日能跟男友鄭嘉穎食飯預祝！
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