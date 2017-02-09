﻿王敏奕北上慰男友曾國祥

王敏奕、陳瀅昨出席海港城舉辦的「情‧尋朱古力」活動，兩人即席自製朱古力鑽戒，及寫上浪漫情書。單身的陳瀅寫給「Mr. Right」；王敏奕則註明是送給男友曾國祥，並以寫上愛的宣言：「My favourite place is inside your hug」，更稱日日都過得好浪漫、日日都是情人節，認真Sweet到爆！



談到曾國祥執導的《七月與安生》獲香港金像獎12項提名，王敏奕表示第一時間收到曾國祥媽咪報喜。至於曾國祥情人節仍要在內地開戲未能回港，王敏奕有意探班親身恭賀男友，笑問是否「人肉速遞」？她尷尬地說不是送上自己，是想給男友製造驚喜！