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﻿Twins過年吃不停 收拾心情赴美開騷

2017-02-09 列印
■Twins在錄音室落力練歌。
■阿嬌早前遊日慶祝生辰。網上圖片
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　　Twins剛過去的農曆年分別出外度歲，蔡卓妍（阿Sa）去了泰國享受陽光與海灘，鍾欣潼（阿嬌）則飛往日本慶生再轉往台灣過年，兩人齊笑言過年期間過着豬一樣的生活，每天睡醒就是不停食呢！不過Twins歡度佳節後便要收拾心情，積極為今月19日於美國西岸Reno舉行巡迴演唱會綵排。

　　阿Sa早前因過勞而胃酸倒流，引致聲帶水腫發炎，幸經醫生針灸診治後已見好轉。阿嬌就透露因之前賀爾蒙失調肥了20磅，隨後跟着營養餐單飲食才瘦回來，「遲啲又要去拍美食節目食盡全世界，我都唔知點算好！」兩人又謂，情人節將要在工作中度過。
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