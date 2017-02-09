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﻿袁詠儀又入貨

2017-02-09 列印
■袁詠儀不時出沒該名店，呢日又有「新寵」。
■熟客靚靚嘟晒嘴吹水。
■去年，靚靚45歲牛一，大晒老公送上六位數在網上bid的古董HERMÈS手袋作生日禮物。
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　　近年瘋愛HERMÈS的袁詠儀，同好友周汶錡一樣，有多款貴袋。最開心當然大部份都係佢honey張智霖送O架啦，連Chilam都話買到慣晒。日前，獨愛去中環雪廠街分店入貨的靚靚，又零妝去掃貨。見她在店內逗留片刻，就笑笑口拎袋戰利品上車，以紙袋size估計，張太似買accessories多啲。
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