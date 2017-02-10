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﻿首度問鼎金像影帝家棟不敢多想奪獎

2017-02-10 列印
■林家棟憑《樹大招風》入圍爭帝。
■顏子菲性感亮相。
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　　林家棟前晚出席電影《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》首映禮時，談到憑《樹大招風》首度獲得提名香港金像影帝，他直言心情仍很興奮，雖然不少人看好他獲獎，但他說未敢多想，並說期待原班人馬再合作。問到家棟可有加片酬？他笑言不減已偷笑，不過有人找他製作網劇，其公司需增聘人手，他望能愈做愈多！

　　同場的顏子菲亦有份演出《樹》片，她透露日前回鄉過年期間，家人不時向她催婚兼安排相睇！顏子菲笑言相睇簿上列明男方學歷和工作，很多都在外國工作呢！林雅詩與經理人兼緋聞男友馬天樂前晚亦一起到場，林雅詩說他們不是拍拖睇戲，她的兒子亦很易呷醋，故處理感情事時會很小心。
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