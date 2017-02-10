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﻿黎耀祥盼《財神》收視再攀升

2017-02-10 列印
■黎耀祥（右四）等台前幕後開心品嚐美食！
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　　黎耀祥昨日與賴慰玲及何廣沛等，齊出席新劇《財神駕到》開年飯。談到本周劇集收視錄得不俗成績，祥仔說不敢邀功自認是「福將」，他亦希望大結局的收視會再度攀升！

　　祥仔亦透露，他剛自美加登台演出返港，順道在當地與兒子會合。問到其子有否帶同金髮女郎來見面？祥仔笑言兒子「不長進」，但他和太太都很開通，亦認為混血兒「幾靚」，他的家族一直沒有混血兒，笑言「試試無妨」！賴慰玲則在過年前搬屋，日前和一班姊妹團拜，她說仍未有能力買樓，以前的住所多不可以開窗，搬到新居就感到舒服得多了！
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