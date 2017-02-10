﻿T.O.P金俊秀服兵役 大批Fans捱凍送行

韓國人氣組合BIGBANG成員T.O.P及組合JYJ成員金俊秀，昨日下午齊到當地的論山陸軍訓練所報到，準備服兵役，他們入伍後將擔任義務警察，服役21個月。



T.O.P和金俊秀早前都表明希望入伍過程低調進行，不搞送行儀式或在軍營外與Fans道別，但昨日仍有大批當地及外地Fans，冒着寒冷天氣在軍營外守候送行，盼可見偶像入伍前最後一面。



現場亦有大批傳媒採訪，T.O.P似避免被認出，以大衣及冷帽把身體和面孔包到密！他和金俊秀曾站在一起，其後分開列隊及做出敬禮動作。T.O.P入伍前就不斷更新社交網站，貼出剪短髮、李秉憲所贈紅酒等照片；隊友G-DRAGON則上載對T.O.P依依不捨的合照！