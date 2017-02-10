 Advertisement
  • 2017年2月10日 星期五
  • 11º
  • 60%
熱門： 梁國雄曾俊華林鄭月娥金像獎魯芬

日報新聞 > 娛樂

﻿子女未心急婚事 志偉怕催完就分

2017-02-10 列印
■志偉與心悠大享口福。
■志偉和心悠齊出席開幕活動。
Previous Next

　　曾志偉昨日與劉心悠出席代言餅家旗艦店開幕禮時笑言，暫不用準備喜餅，因子女根本未緊張自己的終身大事，志偉笑言不會向子女催婚：「催完就分仲慘。」談到憑《一念無明》獲提名香港金像獎男配角獎，志偉稱因看好余文樂，故金馬獎和金像獎均主動要求報名角逐男配角獎，免分薄樂仔的票數。

　　心悠則否認因今年「渣馬」大會換了贊助商品牌，與她的代言品牌有衝突才不參賽，因近日忙於拍劇，不能兼顧練習才沒有報名出戰。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd