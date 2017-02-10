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﻿獲Chilam送花 靚靚開心到飛起

2017-02-10 列印
■Chilam和靚靚多年來亦甚恩愛。網上圖片
■梁漢文落力綵排個唱。
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　　Chilam（張智霖）和老婆靚靚（袁詠儀）日前與眾多好友，一起慶祝兩夫妻的結婚16周年紀念日，靚靚前晚在個人社交網站貼出多幅相片，可見兩夫妻恩愛合照，其中一幅是靚靚捧着一束紅玫瑰，Chilam輕擁其肩膊的相片。靚靚亦留言道「好驚喜！張先生竟然送花，真是開心得飛起來」！她亦感謝見證了他們16年的好友齊來慶祝！

　　另外，與梁漢文昨日為情人節於佛山舉行的演唱會綵排，屆時他的太太亦會捧場。梁漢文直言已準備禮物，將為太太送上驚喜！
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