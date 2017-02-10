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﻿愛女星

2017-02-10 列印
■曾與黃伊汶拍拖5年，早前兩人碰頭，分手後首度合照。
■周冬雨身材的骰，與獨愛大波長腿的樂仔揀女條件完全兩個Type。
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　　入行16年，余文樂不時貪就手與合作女星「行埋」。早年曾與唐詩詠、盧巧音、黃伊汶等拍拖。自13年與吳雨霏分手後，樂仔dry足三年，直至去年因拍內地愛情真人騷《我們相愛吧2》，與25歲強國女星周冬雨傳出戲假情真。
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