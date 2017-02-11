﻿學整情人節甜品 黃紫盈自爆愛細心男

百足咁多爪的前無線新聞小花黃紫盈（Connie），跟友人合資六位數「Queens Wine酒窖」，趁今個情人節跟開設甜品店的好友Shanice合作，以自家代理的甜酒造出多款情人節甜品，日前Connie親自落手整甜品，席間笑談擇偶條件，「我鍾意細心、有見識的男人，但唔可以凡事管，要給我充足自由度，所以我唔介意Long D戀愛模式，因為真心鍾意又互信的話，即使天各一方都冇問題。」



自離開主播行列後，Connie轉營做自由工作者，電台開咪做MC搞旅遊節目，最重要是可以由月入萬多元的主播搖身一變成為年薪百萬的小富婆，難怪Connie有能力投資六位數在觀塘開辦酒窖，並引入德國出產的朱古力甜酒、白酒，「都係想揀些女生啱飲的酒，自己本身都都鍾意飲兩杯，但我一飲就會面紅，所以多數同朋友屋企飲多。」



自小愛編織



說到今個情人節行程，Connie坦言未有安排，「仲未有人約我，我份人鍾意well plan，唔鍾意玩驚喜，試過有一年男朋友玩驚喜，特意從外國回來跟我慶祝，但其實咁會打亂我的行程計劃。」Connie笑言自小愛織頸巾送贈親朋至愛，最近亦有成品，「希望收到的人會戴，我自己就鍾意有心思的禮物，唔好送花畀我，因只能放一兩天就凋謝，最好送食得飲得或用得的，哈哈！」自導自演的旅遊節目《盈遊型遊》去年遊走北美州、南美州、南非等地，Connie表示希望今年再下一城，「世界好大，我想去冰島睇北極光、浸溫泉，亦想去智利，但要忙埋手頭上的工作，最近接了好多公司年度晚宴的MC工作，希望下半年可出發。」











採訪：彭子僖 服裝：Benita Fashion化妝



及髮型：TracyC_MakeupHair



場地：Princess Cafe