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﻿簡單易造窩心甜品

2017-02-11 列印
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  Connie今天落手學造紅酒mousse cake，過程簡單，想學的話，不妨click入短片跟住做。

材料：蛋白 一隻

砂糖 40g

魚膠片 1g

朱古力甜酒 35g

鮮忌廉 150g



造法：

1）先用熱水助溶魚膠片，混入少量朱古力紅酒後，倒入紅唇模放雪櫃待用；

2）砂糖分三次放入蛋白，打起，加入朱古力紅酒及魚膠液；鮮忌廉打起後，伴入蛋白漿後，倒入模放雪櫃兩小時。

3）取出已成形的紅酒mousse cake，把甜酒紅唇及鮮果適量配襯即成。

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