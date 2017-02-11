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﻿柏林影展開鑼 唐嫣艷鬥Toni

2017-02-11 列印
■唐嫣盛裝亮相。新華社
■Toni Garrn金光閃閃！ 美聯社
■第67屆柏林影展開幕禮場面熱鬧。美聯社
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  德國第67屆柏林影展在香港時間昨日凌晨於當地揭開序幕，法國傳記題材電影《Django》為開幕電影，亮相首映禮紅地氈包括內地女星唐嫣及里安納度狄卡比奧舊愛Toni Garrn、著名香港電影監製施南生，以及大會評審主席保羅韋浩雲及內地導演王全安等評審。唐嫣以貼身透視Look亮相，和穿上金色靚裙的Toni亦成為傳媒焦點。

  今年影展一樣預期政治味濃，前日有評審、墨西哥男星戴高路拿（Diego Luna）諷刺美國總統特朗普在美墨邊境建圍牆。昨日開幕典禮上，德國女星Anke Engelke讚揚去年評審主席、曾因嘲諷特朗普而被他反指「過譽」的梅麗史翠普表現出色，「但我們後來發現，我們原來情傾一位『荷里活最過譽女星』！」





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