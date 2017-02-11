﻿做唔成Treatment 丘凱敏無晒心機行商場

丘凱敏（Anna）婚後專注照顧家庭做全職煮婦，雖然減少了幕前工作，但偶爾都會出席公開活動。為了Keep住個靚樣，早前她趁得閒便去Salon剪髮做Treatment，不過佢去到圓方的Salon櫃枱時，同接待員講咗15分鐘就無癮離開。



由於Anna曾是扮靚節目的主持，為了撐朋友有時都會出席公開活動，所以她對自己外表都好有要求，除了Keep Fit和護膚，最緊張就是自己的髮型。



早前見Anna在圓方Shopping，買了一袋戰利品後，她諗住去附近的Salon剪頭髮同做Treatment，但見佢喺Salon嘅接待處問長問短近15分鐘後突然轉身離開。一臉失落嘅佢無晒表情地在商場內兜圈，見冇收穫就行返屋企。其實今日整唔到頭髮咪第二日囉，使唔使咁愁呢？



採訪：李權威