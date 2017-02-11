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﻿黎明：唔使快最緊要急

2017-02-11 列印
■黎明在短片大玩急口令。短片截圖
■黎明一絲不苟地拍攝短片。
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  黎明應香港貿易發展局邀請，再度擔任新一屆香港影視娛樂博覽宣傳大使，他早前就搞搞新意思，拍下30秒宣傳短片，片內大玩急口令，一口氣介紹博覽精采活動，並呼籲全城支持這項影視娛樂界盛事！

  黎明「金句」無人不識，這次更賣大包，除了有黎式金句「有你支持一定得，唔使快最緊要急」作為宣傳口號外，向來「惜字如金」的他，在短片中的急口令「連珠炮發」，落力宣傳盛舉，甚為用心兼認真呢！



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