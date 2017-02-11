﻿黎明：唔使快最緊要急

摩連奴在英超六季，聯賽未嘗不敵雲加指揮的阿仙奴。綽號小摩連奴的侯城新帥馬高施華，上季也曾率奧林比亞高斯歐聯作客挫槍手，而上任一個月以來成功令病貓變猛虎，今晚聯賽遠征酋長球場無有怕，一於博「小狂人」再剋有歐聯十六強首回合後憂的「教授」，冷敲和！ （now621台、LeSports HK App今晚8:30直播） 馬高施華上任前，侯城經歷十輪英超不勝排榜尾，但易帥後聯賽兩勝一和一負，包括擊敗利物浦及守和曼聯，只不敵一哥車路士。借來的失意軍人如蘭奴捷亞、奧馬尼亞斯、伊雲度路及拿沙馬高域等皆立竿見影，侯度史東及安德魯羅拔臣等舊將也大翻身。侯度史東大讚新帥：「他很重視戰術訓練...

2017-02-11