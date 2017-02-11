 Advertisement
  • 2017年2月11日 星期六
  • 12º
  • 64%
熱門： 獸交曾俊華林鄭月娥公屋華仁

日報新聞 > 娛樂

﻿子丹雲迪素《3X》打到北京

2017-02-11 列印
■子丹（左三）和雲迪素（右四）等齊亮相。新華社
Previous Next

  甄子丹、雲迪素和吳亦凡等新片《3X反恐暴族︰重火力回歸》演員，前晚在北京出席該片的首映禮子丹和雲迪素亦分別帶同另一半：Paloma Jimenez及汪詩詩赴會。

  首映禮會場有大批Fans捧場，更有來自荷蘭的Fans前來捧子丹場，有人就舉起「宇宙最強」的紙牌為他打氣！子丹在台上向感謝捧場Fans的熱情，「從沒拍過這麼好玩的電影，導演讓演員在片場很放鬆，導演很隨性，會問演員意見，早期港片導演都很隨性，所以很快適應了。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd