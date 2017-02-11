﻿《食神》未夠喉 霆鋒盼與容和再合作

謝霆鋒和韓星鄭容和早前接受有線《電影蒙太奇》主持嚴崇天訪問，談到合作新戲《決戰食神》前，原來容和只懂煎蛋，每日靠叫外賣醫肚，現於可自豪地說：「依家我肚餓可自己煮嘢食啦！」他更感謝霆鋒教識他不少東西，問到如何報答對方，他即說：「煮年糕湯！因為韓國新年必食年糕湯，有機會我真係想煮畀霆鋒食！」



霆鋒對容和亦讚賞有加，他坦言：「拍戲前我知佢唔識廚藝，但埋位見佢嘅刀功，就知佢一定有苦練過！演員之間講求默契，雖然我哋今次係首次合作，但唔知點解好有默契，我都覺得好感恩！」霆鋒又指跟容和本該首次合作是音樂，想不到是拍戲，他說：「有機會我都希望同佢在音樂上再合作！」