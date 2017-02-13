﻿偶像祖兒撐開騷 林奕匡變回小Fans

林奕匡（Phil）一連三場演唱會圓滿結束，前晚尾場更邀得自己的偶像容祖兒擔任嘉賓，原來他在中學時代起已是祖兒的粉絲，自偶像出道已開始追隨，故祖兒亦前來支持這位「小歌迷」！



Phil亦自爆曾是網上祖兒歌迷論壇的版主，又在台上公開他到一商場撐祖兒出席活動的照片，當祖兒見到照片時就笑指Phil好像「蜥蜴仔」，自己則似「妖女」！祖兒亦不忘大讚Phil道：「剛才綵排時你給我新碟，我即拿來聽，真的很好聽！我被你真摯與純品吸引，很難得香港有一個這麼傻氣的歌手！」祖兒和Phil亦在台上合唱《啜泣》和《馬賽克》，令台下觀眾聽出耳油！f