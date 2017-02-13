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﻿超儀甄子丹暢談「星戰經」

2017-02-13 列印
■超儀在會場內留影。
■超儀與子丹(右二)等齊撐善舉！
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   賭王何鴻燊千金超儀、甄子丹與太太汪詩詩、蔡加讚、汪圓圓、琦琦、麥明詩等善長，前晚均有出席五屆Power of Film慈善晚宴。盛裝赴會的超儀因老公陳子聰的關係，令她對經典電影系列《星球大戰》相關事物亦甚有興趣，當在場內見到曾演出《星戰外傳》的子丹時，亦把握機會與他暢談星戰的話題！另外，子丹亦透露，準備在情人節給太太送上神秘驚喜，又認為不用太獨特，最重要是有心思！
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