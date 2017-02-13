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﻿坤哥否認慫恿「火燭要拍片」

2017-02-13 列印
■吳業坤稱以後發表網文會更小心。
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  吳業坤前晚出席東華三院慈善晚宴時，被問到日前港鐵發生縱火案後，他竟在社交網貼文稱「火燭當然是要拍片放上網緊要過逃生啦！」，坤哥辯稱：「『曲線』啫，見到新聞指有洋人掛住拍片吸入濃煙要急救，其實我想說『如果有咩緊要事發生，都要依照逃生指示離開，不要阻礙救援』，不過太『曲線』怕人誤會，所以刪除咗……（想諷刺別人？）諗諗吓都係唔好，剷咗佢（貼文）好啲。」

  坤哥續道：「咁我都祝願受傷嘅朋友早日康復。（怕被指『抽水』？）唔覺得係『抽水』……危險嘅事唔應該為呃Like，我成日呃Like，但係無傷大雅，唔係幸災樂禍。」



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