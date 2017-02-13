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﻿陳爽誕千金湊成「好」字

2017-02-13 列印
■陳爽一家四口樂也融融！
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  07年華姐季軍陳爽在2014年為老公梁梓軒誕下兒子梁梓熙後，重7磅的女兒Ashley亦於日前出生，陳爽更在昨日在社交網貼上一家四口的溫馨合照！可見Ashley頭髮濃密，樣貌似媽咪，陳爽寫道：「Welcome to the world Ashley！」她亦透露，Ashley比預產期遲了5天出世，「正當我擔心她甚麼時候出來的時候，她彷彿感應到一樣，快快脆脆凌晨五點入院，不到十一點就出來了」，陳爽直言想不到會這樣順利，「一切健康平安，感恩。我已經閃電出院」並認為回家陪小寶寶是最幸福的事！



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