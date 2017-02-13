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﻿洪卓立終點錫錫 湯怡首跑半馬有佳績

2017-02-13 列印
■胡諾言表示能完成賽事要多謝陳山聰，對方給他很大推動力。
■無化妝又一身運動裝的崔碧珈話志在參與。
■曾跑10公里賽事的湯怡今年首跑半馬，主要是想挑戰自己，男友在終點現身支持。
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  胡諾言、Donald及周子駒均在4小時內完成全馬賽事，前者為第一次跑全馬，太太陳琪與女兒在終點見證其衝線，他笑言會將獎牌送給女兒，將來有機亦會訓練囝囝跑。女藝人方面則是湯怡最快衝線，問到男友洪卓立在終點迎接時準備鮮花鑽戒求婚可會應承？她笑指男友不會，求婚在特別日子才會做，男友帶水給她喝已足夠。
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