﻿無時間買情人節禮物 鄭秀文好欣賞張孝全

由新晉導演劉國楠執導，鄭秀文及張孝全合作的愛情喜劇《合約男女》將於本周四上映。前晚，電影舉行首映禮，男女主角心情大好，笑晒出席。對於情人節要同Sammi去寧波出席宣傳活動，張孝全回應：「還好吧。」Sammi笑住插嘴:「同我一齊過好差咩?」



對於首次合作，Sammi笑言張孝全非常慢熱，對方在拍攝現場會靜靜坐在一旁，但導演一叫就會即刻現身，絕對是一位專心的好演員，自己最欣賞專注的演員。再問孝全點睇Sammi，他笑言:「我首日開工就要罵Sammi，覺得好緊張，不過相處後知道對方是一位好開朗同溫暖的人。」問到情人節將跟許志安如何度過？Sammi說：「佢好似要開工，不過我都無時間買禮物，好快又要飛。」她亦指無經歷難忘的情人節，因為一向唔會搞太多嘢，但人愈大就愈喜歡收花，因為花有生命力，見到都開心。















