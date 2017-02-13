 Advertisement
  • 2017年2月13日 星期一
  • 13º
  • 68%
熱門： 港鐵縱火獸交 馬拉松曾俊華林鄭月娥

日報新聞 > 娛樂

﻿聞方媛大肚覺好笑 城城珍惜女友計劃將來

2017-02-13 列印
■50歲的城城指去年奪「香港電影金像獎最佳男主角」獎後已開始計劃人生。
■城城表示已連續五年為賽事擔任頒獎嘉賓，同時亦為該品牌擔任大使12年。
■就係呢張相，令人誤會城嫂有咗。
Previous Next

　　因為女友方媛在微博貼上一張肚凸凸照片，還留言自己出現「小變化」惹來大肚疑雲。昨日，郭富城出席「浪琴表香港馬術大師賽」2017並繼續擔任頒獎嘉賓，對於女友傳出大肚，城城坦言:「我會笑，估唔到大家咁敏感。」

　　已拜託吳君如和陳可辛代為問候華仔的城城為女友笑住澄清：「佢自己都有解釋番，其實佢係腸胃唔舒服瘦咗幾公斤，有啲唔同咗，大家關心我而敏感咗。」他亦指媽媽年紀大要開始用枴杖，佢好心痛，所以都要開始計劃將來。「我會珍惜女朋友，好好愛護、了解、包容對方。」問到媽媽聽到無BB會否失望？城城即說:「媽媽唔睇新聞，只會叫我返屋企食飯同飲湯。」另城城舊愛熊黛林（Lynn）亦傳有喜，其經理人Kim對於Lynn大肚表示無收到通知。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd