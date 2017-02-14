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﻿碧咸帶子女撐老婆重建好形象

2017-02-14 列印
■主人家Victoria是傳媒焦點。美聯社
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　　「萬人迷」碧咸形象本來甚好，早前被爆料揭露私人電郵內容，指他有做善事博取英國皇室封爵之嫌，未獲封爵就大發脾氣等，令其形象重創。碧咸的心情卻似乎沒有受到影響，繼續做其好老公及好爸爸，紐約時間前日，趁老婆Victoria在當地的時裝周為旗下品牌舉行「花生騷」，就帶同子女齊齊赴美捧場。

  碧咸和子女出席時裝騷外，亦在其社交網上載與四位子女的溫馨合照，稱是在美國一個博物館中遊玩，更與愛女「哈七」Harper Seven一起看蝴蝶呢！
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