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日報新聞 > 娛樂

﻿EXO尾場驚喜唱《鬼怪》

2017-02-14 列印
■EXO前晚亦有勁歌熱舞娛賓。
■台下EXO的Fans反應熱烈！
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　　韓國人氣偶像男子組合EXO香港演唱會，前晚在博覽館舉行尾場，9位成員在水簾舞台唱跳後，成員Kai笑指水很冷，希望下次可煲暖一點，又說準備了充足內衣替換。沒濕身的Suho被質疑未盡力跳舞，他解釋是因為未帶內衣替換，伯賢即叫他下次開騷可以不用穿內衣褲，Suho聞言竟答應，說下次會更濕，Chen就叫停他們對話，不要教壞場內的小Fans！

  燦烈為人氣韓劇《鬼怪》唱插曲《Stay With Me》，他前晚在隊友起起哄下驚喜清唱幾句，伯賢竟搞笑地用劇中鬼怪新娘金高恩的嗲聲叫他「大叔」，全場為之爆笑！在「安哥」時，眾成員到台邊與Fans握手，Lay更跟Fans約定「愛你一萬年」！
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