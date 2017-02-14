﻿EXO尾場驚喜唱《鬼怪》

韓國人氣偶像男子組合EXO香港演唱會，前晚在博覽館舉行尾場，9位成員在水簾舞台唱跳後，成員Kai笑指水很冷，希望下次可煲暖一點，又說準備了充足內衣替換。沒濕身的Suho被質疑未盡力跳舞，他解釋是因為未帶內衣替換，伯賢即叫他下次開騷可以不用穿內衣褲，Suho聞言竟答應，說下次會更濕，Chen就叫停他們對話，不要教壞場內的小Fans！



燦烈為人氣韓劇《鬼怪》唱插曲《Stay With Me》，他前晚在隊友起起哄下驚喜清唱幾句，伯賢竟搞笑地用劇中鬼怪新娘金高恩的嗲聲叫他「大叔」，全場為之爆笑！在「安哥」時，眾成員到台邊與Fans握手，Lay更跟Fans約定「愛你一萬年」！