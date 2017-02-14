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﻿孫敬安盧敏儀 元宵拍拖攞獎

2017-02-14 列印
■孫敬安與盧敏儀在真雪樂園玩得甚盡興！
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　　孫敬安和太太盧敏儀日前元宵佳節，獲國藝影視城老闆冼國林邀請，出席開幕儀式及觀賞音樂騷，兩夫妻配合大會主題穿上懷舊服裝亮相，更獲得大會頒發服裝獎！

　　他們除參觀影視城外，亦體驗當地的大型室內真雪樂園，盧敏儀玩室內雪梯後表示：「雖然望落唔高，但玩落真係好刺激，好好玩呀！」
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