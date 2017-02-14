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﻿「胸心」鞏俐鬥倒V Gaga

2017-02-14 列印
■鞏俐風騷揮手。
■Gaga「真空」上陣。
■Rihanna翅膀紋身搶眼。
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　　今屆格林美頒獎禮吸引來自世界各地名人明星捧場，紅地氈上星光熠熠，當中包括鞏俐、Lady Gaga和Rihanna。獲法籍男友亦陪同出席的鞏俐，胸前心形圖案甚搶眼，反之Gaga的上衫倒V剪裁，「真空」示人性感霸氣外露！Rihanna亦甚為性感，但最搶眼的就是她胸口下方的翅膀紋身！網上圖片
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