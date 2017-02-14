﻿新正頭 歎糖水 鄧小艾14歲囝似足翻版Chilam

新馬師曾（鄧永祥）自九七年離世後，四名子女和母親（祥嫂洪金梅）爆發連串爭產戰，震驚全城。身家逾億的鄧兆尊近年淡出娛樂圈。而當年因愛與兄母反目的鄧小艾，近日再次蒲頭。00年，約30歲的鄧小艾被揭戀上育有一對仔女的「釣魚郎」張文聰。小艾唔理母兄反對，搬出永祥大廈，與男友迫住公屋。其後小艾奉子成婚，02年誕下兒子，07年離婚。去年中，有報道指小艾帶兒子與中年男及其女同遊荔園，兩家人合體暢遊好happy。事後她稱對方係識了三十幾年的朋友。
密友帶女同行
日前晚上十時，短髮小艾攜14歲獨子與一班朋友飯後，踩落大坑小甜谷歎糖水。七大三細坐門口吹水。14歲的小艾仔，正值發育期扯高變瘦，皮膚白淨，眼大大五官標致，同Chilam有幾分似。初時「O靚版Chilam」黐實媽咪坐，兩母子貼頭揀嘢，全無代溝。而早前與小艾母子同遊荔園的大肚腩男和約9歲女兒，亦有同行。小朋友食飽見眼瞓，大肚腩男陪囡步出，此時穿西裝褸、瘦削的「O靚版Chilam」急步跑向媽咪的白色座駕。原來小艾仔爭住幫短髮小妹妹開車門，然後上車執拾物件，好讓小妹妹上車「眠一眠」。安頓好小妹妹，小艾仔再折返陪母吹水。歡聚近大半小時，眾人分批走人，小艾仔和外傭上車後，最後由小艾揸車，送埋大肚腩男父女一車離開。
採訪︰李權威、李維隆